Нападающий «Ливерпуля» Садио Мане поделился эмоциями после победы в финальном матче Кубка Англии с «Челси» (0:0, 6:5 — по пенальти).

«Думаю, победа в финале Кубка Англии — заслуга Алисона, потому что я не смог реализовать пенальти, но кого это волнует. Главное — что мы добились победы. Алиссон — главный герой матча. Я рад за него, мы все счастливы и горды», — цитирует Мане Metro.