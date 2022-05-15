Форвард «МЮ» Джейдон Санчо рассказал об ожиданиях от сезона-2022/23

Нападающий «МЮ» Джейдон Санчо рассказал, чего ждет от следующего сезона АПЛ.

«Мы хотим начать новый сезон с чистого листа. Придет новый тренер. Мы с нетерпением ждем возможности познакомиться с его идеями и планами на команду.

Нужно позитивно мыслить, моя карьера только начинается. Надеюсь, она скоро взлетит. Это был сложный сезон, особенно будучи игроком «Манчестер Сити», ведь этот клуб многого достиг за последние годы», — цитирует Санчо пресс-служба клуба.

«Манчестер Юнайтед» под руководством Ральфа Рангника занимает лишь шестую строчку в турнирной таблице АПЛ.

Со следующего сезона с командой будет работать Эрик тен Хаг.