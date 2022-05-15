Вернер: «Мог перейти в «Ливерпуль», но выбрал в «Челси» и выиграл Лигу чемпионов. Не худшее решение»

Нападающий «Челси» Тимо Вернер рассказал, что мог перейти в «Ливерпуль».

«Когда я играл за «Лейпциг», я мог перейти в АПЛ, — приводит слова Вернера Evening Standard. — Я мог перейти в «Ливерпуль», но выбрал в «Челси» и выиграл Лигу чемпионов. Это было не худшее решение».

Нападающий также поделился мнением о главном тренере «Ливерпуля» Юргене Клоппе.

«Клопп — один из лучших немецких тренеров. Не хочу атаковать нашего тренера, но за последние годы он выиграл наибольшее число трофеев. У него очень хороший характер. Его характер нравятся немцам, потому что он кажется веселым», — сказал он.

26-летний немец перешел в «Челси» из «Лейпцига» 1 июля 2022 года за 53 миллиона евро. В нынешнем сезоне Вернер забил 11 мячей и отдал шесть результативных передач в 37 матчах за лондонцев. Контракт нападающего с клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.