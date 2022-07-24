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Сегодня, 15:52

«Манчестер Юнайтед» ждет информации, когда Криштиану Роналду прибудет в клуб

Иван Шитик
Корреспондент
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В «Манчестер Юнайтед» ждут объяснений от нападающего команды Криштиану Роналду, утверждает Manchester Evening News.

Клуб хочет определенности и попросит 37-летнего португальца сообщить, когда он планирует вернуться в расположение «Манчестер Юнайтед», чтобы начать предсезонную подготовку.

Ранее появилась информация, что «красные дьяволы» не хотят продавать португальца. Вместо этого клуб хочет, чтобы футболист активировал свою опцию продления контракта до 2024 года.

После этого «МЮ» согласится отпустить игрока в аренду на сезон-2022/23.

В прошлом сезоне форвард забил 24 гола и сделал 3 результативных передачи в 37 матчах за «МЮ» во всех турнирах.

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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Торпедо М

П1

34%

1.58

ТБ 2.5

21%

1.82

ИТБ1 (1.5)

18%

1.65
⚽ Футбол. Россия. Премьер-лига
Локомотив
Ростов

Х2

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Обе забьют - да

19%

1.70

Х

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Обе забьют - да

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Криштиану Роналду
ФК Манчестер Юнайтед
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2
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3
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4
 Тоттенхэм 0 0 0 0 0-0 0
5
 Арсенал 0 0 0 0 0-0 0
6
 МЮ 0 0 0 0 0-0 0
7
 Вест Хэм 0 0 0 0 0-0 0
8
 Лестер 0 0 0 0 0-0 0
9
 Брайтон 0 0 0 0 0-0 0
10
 Вулверхэмптон 0 0 0 0 0-0 0
11
 Ньюкасл 0 0 0 0 0-0 0
12
 Кр. Пэлас 0 0 0 0 0-0 0
13
 Брентфорд 0 0 0 0 0-0 0
14
 Астон Вилла 0 0 0 0 0-0 0
15
 Саутгемптон 0 0 0 0 0-0 0
16
 Эвертон 0 0 0 0 0-0 0
17
 Лидс 0 0 0 0 0-0 0
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