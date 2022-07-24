«Манчестер Юнайтед» ждет информации, когда Криштиану Роналду прибудет в клуб

В «Манчестер Юнайтед» ждут объяснений от нападающего команды Криштиану Роналду, утверждает Manchester Evening News.

Клуб хочет определенности и попросит 37-летнего португальца сообщить, когда он планирует вернуться в расположение «Манчестер Юнайтед», чтобы начать предсезонную подготовку.

Ранее появилась информация, что «красные дьяволы» не хотят продавать португальца. Вместо этого клуб хочет, чтобы футболист активировал свою опцию продления контракта до 2024 года.

После этого «МЮ» согласится отпустить игрока в аренду на сезон-2022/23.

В прошлом сезоне форвард забил 24 гола и сделал 3 результативных передачи в 37 матчах за «МЮ» во всех турнирах.