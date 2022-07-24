Холанн оценил свою форму после дебютного гола за «Манчестер Сити»

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлин Холанн оценил свою форму после товарищеского матча против «Баварии» (1:0). 21-летний норвежец забил в прошедшей встрече дебютный мяч за команду.

«Было здорово выиграть у «Баварии» и проверить свои силы перед матчем с «Ливерпулем» на следующей неделе, — приводит слова нападающего VG. — Надо признать, у меня пока неидеальная форма, но она придет. Не беспокоюсь об этом. Вы видели сегодня, что я чувствую себя в целом неплохо. Было приятно вновь начать работу после шести недель без футбола. Это хорошее чувство».

Холанн перешел в «Манчестер Сити» из дортмундской «Боруссии» 1 июля 2022 года. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2027 года.