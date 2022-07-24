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Сегодня, 12:10

Холанн оценил свою форму после дебютного гола за «Манчестер Сити»

Карен Саркисян
Корреспондент
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Нападающий «Манчестер Сити» Эрлин Холанн оценил свою форму после товарищеского матча против «Баварии» (1:0). 21-летний норвежец забил в прошедшей встрече дебютный мяч за команду.

«Было здорово выиграть у «Баварии» и проверить свои силы перед матчем с «Ливерпулем» на следующей неделе, — приводит слова нападающего VG. — Надо признать, у меня пока неидеальная форма, но она придет. Не беспокоюсь об этом. Вы видели сегодня, что я чувствую себя в целом неплохо. Было приятно вновь начать работу после шести недель без футбола. Это хорошее чувство».

Холанн перешел в «Манчестер Сити» из дортмундской «Боруссии» 1 июля 2022 года. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2027 года.

Источник: https://www.vg.no/sport/fotball/i/bGRj23/haaland-skinte-i-matchvinner-debuten-saa-kalte-han-guardiola-gal

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⚽ Футбол. Россия. Премьер-лига
Динамо
Торпедо М

П1

34%

1.58

ТБ 2.5

21%

1.82

ИТБ1 (1.5)

18%

1.65
⚽ Футбол. Россия. Премьер-лига
Локомотив
Ростов

Х2

23%

1.59

Обе забьют - да

19%

1.70

Х

9%

3.60
⚽ Футбол. Россия. Премьер-лига
Краснодар 1
Спартак 4
Матч завершен

ТБ 2.5

27%

1.75

ИТБ2 (1.5)

15%

2.02

Обе забьют - да

19%

1.64
Эрлин Холанн
Футбол
ФК Бавария
ФК Боруссия (Дортмунд)
ФК Манчестер Сити
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И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 0 0 0 0 0-0 0
2
 Ливерпуль 0 0 0 0 0-0 0
3
 Челси 0 0 0 0 0-0 0
4
 Тоттенхэм 0 0 0 0 0-0 0
5
 Арсенал 0 0 0 0 0-0 0
6
 МЮ 0 0 0 0 0-0 0
7
 Вест Хэм 0 0 0 0 0-0 0
8
 Лестер 0 0 0 0 0-0 0
9
 Брайтон 0 0 0 0 0-0 0
10
 Вулверхэмптон 0 0 0 0 0-0 0
11
 Ньюкасл 0 0 0 0 0-0 0
12
 Кр. Пэлас 0 0 0 0 0-0 0
13
 Брентфорд 0 0 0 0 0-0 0
14
 Астон Вилла 0 0 0 0 0-0 0
15
 Саутгемптон 0 0 0 0 0-0 0
16
 Эвертон 0 0 0 0 0-0 0
17
 Лидс 0 0 0 0 0-0 0
18
 Фулхэм 0 0 0 0 0-0 0
19
 Борнмут 0 0 0 0 0-0 0
20
 Нот. Форест 0 0 0 0 0-0 0
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5.08 22:00
Кр. Пэлас – Арсенал
 - : -
6.08 14:30
Фулхэм – Ливерпуль
 - : -
6.08 17:00
Борнмут – Астон Вилла
 - : -
6.08 17:00
Лидс – Вулверхэмптон
 - : -
6.08 17:00
Ньюкасл – Нот. Форест
 - : -
6.08 17:00
Тоттенхэм – Саутгемптон
 - : -
6.08 19:30
Эвертон – Челси
 - : -
7.08 16:00
Лестер – Брентфорд
 - : -
7.08 16:00
МЮ – Брайтон
 - : -
7.08 18:30
Вест Хэм – Ман. Сити
 - : -
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