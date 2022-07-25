«Галатасарай» приступил к переговорам с «Тоттенхэмом» по переходу Танги Ндомбеле

«Галатасарай» обратился к «Тоттенхэму» по поводу возможного трансфера полузащитника Танги Ндомбеле. Турки интересуются стоимостью игрока, пишет Media Foot.

В прошлом сезоне футболист играл в аренде в «Лионе». Сообщается, что главный тренер команды Антонио Конте не рассчитывает на игрока.

«Тоттенхэм» планирует выручить 50 миллионов евро.

В сезоне-2021/22 Ндомбеле провел 16 матчей за «Тоттенхэм», на счету француза 2 гола и 1 результативная передача.

За «Лион» полузащитник сыграл 9 матчей, забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи.