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Сегодня, 16:20

«Манчестер Юнайтед» подпишет Нуньеса, если попадет в Лигу чемпионов

Анна Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в

«Манчестер Юнайтед» рассматривает возможность приобретения форварда «Бенфики» Дарвина Нуньеса.

Как сообщает The Telegraph, шансы «МЮ» на успешное завершение сделки будут зависеть от того, попадет ли команда по итогам сезона в Лигу чемпионов. «Арсеналу» форвард тоже интересен. В борьбе за уругвайца намерен поучаствовать и «Манчестер Сити», хотя сейчас для клуба приоритетнее трансфер Эрлинга Холанна из «Боруссии».

По данным источника, «Бенфика» хочет получить за Нуньеса чуть более 70 миллионов евро. Португальский клуб хотел бы до завершения сезона закрыть вопросы с трансфером форварда.

В текущем сезоне 22-летний футболист забил 26 голов и отдал две передачи в 33 матчах за «Бенфику» во всех турнирах.

«Манчестер Юнайтед» занимает шестое место в турнирной таблице АПЛ, набрав 50 очков в 29 матчах.

Источник: https://www.telegraph.co.uk/football/2022/03/30/manchester-uniteds-hopes-signing-60m-striker-darwin-nunez-hinge/
Футбол
ФК Бенфика
ФК Манчестер Юнайтед
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1
 Ман. Сити 29 22 4 3 68-18 70
2
 Ливерпуль 29 21 6 2 75-20 69
3
 Челси 28 17 8 3 57-19 59
4
 Арсенал 28 17 3 8 44-31 54
5
 Тоттенхэм 29 16 3 10 47-36 51
6
 МЮ 29 14 8 7 48-40 50
7
 Вест Хэм 30 14 6 10 49-39 48
8
 Вулверхэмптон 30 14 4 12 31-26 46
9
 Астон Вилла 29 11 3 15 41-40 36
10
 Лестер 27 10 6 11 42-46 36
11
 Саутгемптон 29 8 11 10 36-45 35
12
 Кр. Пэлас 29 7 13 9 39-38 34
13
 Брайтон 29 7 12 10 26-36 33
14
 Ньюкасл 29 7 10 12 32-49 31
15
 Брентфорд 30 8 6 16 33-47 30
16
 Лидс 30 7 8 15 34-67 29
17
 Эвертон 27 7 4 16 29-47 25
18
 Уотфорд 29 6 4 19 29-55 22
19
 Бернли 27 3 12 12 22-38 21
20
 Норвич 29 4 5 20 18-63 17
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2.04 14:30
Ливерпуль – Уотфорд
 - : -
2.04 17:00
Бернли – Ман. Сити
 - : -
2.04 17:00
Брайтон – Норвич
 - : -
2.04 17:00
Вулверхэмптон – Астон Вилла
 - : -
2.04 17:00
Лидс – Саутгемптон
 - : -
2.04 17:00
Челси – Брентфорд
 - : -
2.04 19:30
МЮ – Лестер
 - : -
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Вест Хэм – Эвертон
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Тоттенхэм – Ньюкасл
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4.04 22:00
Кр. Пэлас – Арсенал
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Г
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 20
Диогу Жота

Диогу Жота

Ливерпуль

 13
Сон Хын Мин

Сон Хын Мин

Тоттенхэм Хотспур

 13
П
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 9
Эндрю Робертсон

Эндрю Робертсон

Ливерпуль

 7
Трент Александр-Арнолд

Трент Александр-Арнолд

Ливерпуль

 7
И К Ж
Эзри Конса

Эзри Конса

Астон Вилла

 23 1 3
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 16 1 6
Гранит Джака

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 17 1 6
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