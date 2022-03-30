«Манчестер Юнайтед» подпишет Нуньеса, если попадет в Лигу чемпионов

«Манчестер Юнайтед» рассматривает возможность приобретения форварда «Бенфики» Дарвина Нуньеса.

Как сообщает The Telegraph, шансы «МЮ» на успешное завершение сделки будут зависеть от того, попадет ли команда по итогам сезона в Лигу чемпионов. «Арсеналу» форвард тоже интересен. В борьбе за уругвайца намерен поучаствовать и «Манчестер Сити», хотя сейчас для клуба приоритетнее трансфер Эрлинга Холанна из «Боруссии».

По данным источника, «Бенфика» хочет получить за Нуньеса чуть более 70 миллионов евро. Португальский клуб хотел бы до завершения сезона закрыть вопросы с трансфером форварда.

В текущем сезоне 22-летний футболист забил 26 голов и отдал две передачи в 33 матчах за «Бенфику» во всех турнирах.

«Манчестер Юнайтед» занимает шестое место в турнирной таблице АПЛ, набрав 50 очков в 29 матчах.