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29 марта, 23:05

Фердинанд о контракте Фернандеша до 2027 года: «А если новому тренеру «МЮ» Бруну не нужен?»

ердинанд поделился мнением о контракте Фернандеша с «МЮ» до 2027 года
Анна Горшкова
Корреспондент
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Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд прокомментировал стремление клуба продлить контракт с полузащитником Бруну Фернандешем.

«Манчестер Юнайтед» может продлить с ним контракт и продать через год — кто знает, что будет, если новый тренер скажет, что этот игрок ему не подходит. Но как минимум Бруну теперь на долгосрочном контракте и не будет думать о том, что может дождаться ухода свободным агентом.

Но есть ли какой-то диалог с тренером, который придет летом, мы не знаем. Хочет ли он, чтобы Бруну был на долгосрочном контракте? А если Фернандеш ему окажется не нужен?" - приводит слова Фердинанда Teamtalk.

Ранее сообщалось, что «МЮ» предложили 27-летнему игроку контракт до 2027 года с окладом в 288 тысяч евро в неделю.

В «Манчестер Юнайтед» Фернандеш играет с 2020 года. Действующий контракт футболиста истекает летом 2025 года.

В текущем сезоне полузащитник сыграл 37 матчей во всех турнирах, забил 9 голов и отдал 14 результативных передач.

Источник: https://www.teamtalk.com/manchester-united/bruno-fernandes-news-new-manager-sell-star-rio-ferdinand-fears
Бруну Фернандеш
Рио Фердинанд
Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
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2
 Ливерпуль 29 21 6 2 75-20 69
3
 Челси 28 17 8 3 57-19 59
4
 Арсенал 28 17 3 8 44-31 54
5
 Тоттенхэм 29 16 3 10 47-36 51
6
 МЮ 29 14 8 7 48-40 50
7
 Вест Хэм 30 14 6 10 49-39 48
8
 Вулверхэмптон 30 14 4 12 31-26 46
9
 Астон Вилла 29 11 3 15 41-40 36
10
 Лестер 27 10 6 11 42-46 36
11
 Саутгемптон 29 8 11 10 36-45 35
12
 Кр. Пэлас 29 7 13 9 39-38 34
13
 Брайтон 29 7 12 10 26-36 33
14
 Ньюкасл 29 7 10 12 32-49 31
15
 Брентфорд 30 8 6 16 33-47 30
16
 Лидс 30 7 8 15 34-67 29
17
 Эвертон 27 7 4 16 29-47 25
18
 Уотфорд 29 6 4 19 29-55 22
19
 Бернли 27 3 12 12 22-38 21
20
 Норвич 29 4 5 20 18-63 17
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Ливерпуль – Уотфорд
 - : -
2.04 17:00
Бернли – Ман. Сити
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2.04 17:00
Брайтон – Норвич
 - : -
2.04 17:00
Вулверхэмптон – Астон Вилла
 - : -
2.04 17:00
Лидс – Саутгемптон
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2.04 17:00
Челси – Брентфорд
 - : -
2.04 19:30
МЮ – Лестер
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Мохамед Салах

Ливерпуль

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Диогу Жота

Диогу Жота

Ливерпуль

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Сон Хын Мин

Сон Хын Мин

Тоттенхэм Хотспур

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П
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 9
Эндрю Робертсон

Эндрю Робертсон

Ливерпуль

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Трент Александр-Арнолд

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