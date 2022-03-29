Фердинанд о контракте Фернандеша до 2027 года: «А если новому тренеру «МЮ» Бруну не нужен?»

ердинанд поделился мнением о контракте Фернандеша с «МЮ» до 2027 года

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд прокомментировал стремление клуба продлить контракт с полузащитником Бруну Фернандешем.

«Манчестер Юнайтед» может продлить с ним контракт и продать через год — кто знает, что будет, если новый тренер скажет, что этот игрок ему не подходит. Но как минимум Бруну теперь на долгосрочном контракте и не будет думать о том, что может дождаться ухода свободным агентом.

Но есть ли какой-то диалог с тренером, который придет летом, мы не знаем. Хочет ли он, чтобы Бруну был на долгосрочном контракте? А если Фернандеш ему окажется не нужен?" - приводит слова Фердинанда Teamtalk.

Ранее сообщалось, что «МЮ» предложили 27-летнему игроку контракт до 2027 года с окладом в 288 тысяч евро в неделю.

В «Манчестер Юнайтед» Фернандеш играет с 2020 года. Действующий контракт футболиста истекает летом 2025 года.

В текущем сезоне полузащитник сыграл 37 матчей во всех турнирах, забил 9 голов и отдал 14 результативных передач.