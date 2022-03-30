Футбол
Англия
Новости
Видео Премьер-лига Чемпионшип Кубок Англии Кубок лиги
Суперкубок
Главная
Футбол
Англия

Сегодня, 17:11

19-летнему британцу дали срок за расистские оскорбления в адрес Рэшфорда

Подросток из Англии получил шесть недель тюрьмы за оскорбления Рэшфорда через Twitter
Читать «СЭ» в

Гражданин Великобритании Джастин Ли Прайс приговорен к шести неделям тюрьмы за оскорбления в адрес нападающего «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Маркуса Рэшфорда. Как сообщает The Guardian со ссылкой на Королевскую прокуратуру, 19-летний Прайс приговорен судом Киддерминстера в городе Вустер.

Сообщается, что подросток оскорблял футболиста сборной Англии через Twitter. Полиция зафиксировала гневные комментарии в адрес 24-летнего футболиста сразу после финала чемпионата Европы по футболу 2020 года, в котором Италия победила Англию в серии послематчевых пенальти (1:1, 3:2 по пенальти).

По информации источника, Прайс сознался в правонарушении только после второго допроса.

После Евро-2020 на травлю в соцсетях жаловался и Букайо Сака, который также не реализовал пенальти в матче.

Источник: https://www.theguardian.com/uk-news/2022/mar/30/man-19-jailed-for-racially-abusing-marcus-rashford-on-twitter
Маркус Рэшфорд
Футбол
1
0
Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Русские тренеры готовят новую звезду для сборной США. Без наших девушек она — главный фаворит юниорского ЧМ
Гражданство США, куча денег и погоня за рекордом. Как живет русская звезда НХЛ Евгений Малкин в эпоху санкций
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Манчестер Юнайтед» подпишет Нуньеса, если попадет в Лигу чемпионов
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 29 22 4 3 68-18 70
2
 Ливерпуль 29 21 6 2 75-20 69
3
 Челси 28 17 8 3 57-19 59
4
 Арсенал 28 17 3 8 44-31 54
5
 Тоттенхэм 29 16 3 10 47-36 51
6
 МЮ 29 14 8 7 48-40 50
7
 Вест Хэм 30 14 6 10 49-39 48
8
 Вулверхэмптон 30 14 4 12 31-26 46
9
 Астон Вилла 29 11 3 15 41-40 36
10
 Лестер 27 10 6 11 42-46 36
11
 Саутгемптон 29 8 11 10 36-45 35
12
 Кр. Пэлас 29 7 13 9 39-38 34
13
 Брайтон 29 7 12 10 26-36 33
14
 Ньюкасл 29 7 10 12 32-49 31
15
 Брентфорд 30 8 6 16 33-47 30
16
 Лидс 30 7 8 15 34-67 29
17
 Эвертон 27 7 4 16 29-47 25
18
 Уотфорд 29 6 4 19 29-55 22
19
 Бернли 27 3 12 12 22-38 21
20
 Норвич 29 4 5 20 18-63 17
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
2.04 14:30
Ливерпуль – Уотфорд
 - : -
2.04 17:00
Бернли – Ман. Сити
 - : -
2.04 17:00
Брайтон – Норвич
 - : -
2.04 17:00
Вулверхэмптон – Астон Вилла
 - : -
2.04 17:00
Лидс – Саутгемптон
 - : -
2.04 17:00
Челси – Брентфорд
 - : -
2.04 19:30
МЮ – Лестер
 - : -
3.04 16:00
Вест Хэм – Эвертон
 - : -
3.04 18:30
Тоттенхэм – Ньюкасл
 - : -
4.04 22:00
Кр. Пэлас – Арсенал
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 20
Диогу Жота

Диогу Жота

Ливерпуль

 13
Сон Хын Мин

Сон Хын Мин

Тоттенхэм Хотспур

 13
П
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 9
Эндрю Робертсон

Эндрю Робертсон

Ливерпуль

 7
Трент Александр-Арнолд

Трент Александр-Арнолд

Ливерпуль

 7
И К Ж
Эзри Конса

Эзри Конса

Астон Вилла

 23 1 3
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 16 1 6
Гранит Джака

Гранит Джака

Арсенал

 17 1 6
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости