19-летнему британцу дали срок за расистские оскорбления в адрес Рэшфорда

Подросток из Англии получил шесть недель тюрьмы за оскорбления Рэшфорда через Twitter

Гражданин Великобритании Джастин Ли Прайс приговорен к шести неделям тюрьмы за оскорбления в адрес нападающего «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Маркуса Рэшфорда. Как сообщает The Guardian со ссылкой на Королевскую прокуратуру, 19-летний Прайс приговорен судом Киддерминстера в городе Вустер.

Сообщается, что подросток оскорблял футболиста сборной Англии через Twitter. Полиция зафиксировала гневные комментарии в адрес 24-летнего футболиста сразу после финала чемпионата Европы по футболу 2020 года, в котором Италия победила Англию в серии послематчевых пенальти (1:1, 3:2 по пенальти).

По информации источника, Прайс сознался в правонарушении только после второго допроса.

После Евро-2020 на травлю в соцсетях жаловался и Букайо Сака, который также не реализовал пенальти в матче.