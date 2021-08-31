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«Манчестер Юнайтед» объявил о подписании Криштиану Роналду

11:39
Криштиану Роналду. Фото ManUtd, Twitter
Криштиану Роналду. Фото ManUtd, Twitter
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«Манчестер Юнайтед» объявил о подписании двухлетнего контракта с нападающим Криштиану Роналду.

О переходе 36-летнего португальского форварда из «Ювентуса» стало известно еще 27 августа. Сделка оценивается в 15 миллионов евро плюс 8 миллионов в качестве бонусов.

Сегодня «Ювентус» опубликовал в честь Роналду прощальное письмо.

В минувшем сезоне Криштиану провел за «Ювентус» 44 матча, забил 36 голов и сделал 4 результативные передачи.

В составе «МЮ» Роналду выступал ранее с 2003 по 2009 год. Португалец трижды становился чемпионом Англии, был обладателем Кубка страны, побеждал в Лиге чемпионов и на клубном чемпионате мира.

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