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«Ливерпуль» продлил контракт с Хендерсоном

11:44
Джордан Хендерсон. Фото Reuters
Джордан Хендерсон. Фото Reuters
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«Ливерпуль» на официальном сайте объявил о подписании нового контракта с капитаном команды Джорданом Хендерсоном.

Новое соглашение англичанина с клубом рассчитано до конца сезона-2024/25.

Публикация от Liverpool Football Club (@liverpoolfc)

Хендерсон выступает в «Ливерпуле» с лета 2011 года. За это время 31-летний футболист с командой выиграл Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и АПЛ. Всего за мерсисайдцев полузащитник провел 394 матча во всех турнирах, забив 30 голов и отдав 51 результативную передачу.

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Виктория Кравченко все материалы автора

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