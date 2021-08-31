«Ливерпуль» продлил контракт с Хендерсоном
11:44
«Ливерпуль» на официальном сайте объявил о подписании нового контракта с капитаном команды Джорданом Хендерсоном.
Новое соглашение англичанина с клубом рассчитано до конца сезона-2024/25.
Хендерсон выступает в «Ливерпуле» с лета 2011 года. За это время 31-летний футболист с командой выиграл Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и АПЛ. Всего за мерсисайдцев полузащитник провел 394 матча во всех турнирах, забив 30 голов и отдав 51 результативную передачу.
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