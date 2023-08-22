«Манчестер Юнайтед» может расторгнуть контракт с Гринвудом, если не найдет ему новый клуб в ближайшие 10 дней

«Манчестер Юнайтед» рассматривает возможность расторжения контракта с форвардом Мейсоном Гринвудом, сообщает ESPN

По информации источника, несколько клубов проявили интерес к 21-летнему англичанину. Однако, если решение не будет найдено в ближайшие 10 дней, клуб может расторгнуть контракт с нападающим.

21 августа «Манчестер Юнайтед» объявил о том, что Гринвуд покинет клуб. В последний раз футболист выходил на поле в начале 2022 года — в январе он был задержан по обвинению в изнасиловании.

В феврале 2023 года стало известно, что полиция Большого Манчестера закрыла дело Гринвуда.

В июле у форварда и девушки Хэрриет Робсон, обвинившей его в изнасиловании, родился ребенок.