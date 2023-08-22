Гвардиола перенес операцию из-за болей в спине и пропустит около месяца
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола перенес операцию из-за проблем со спиной, сообщает пресс-служба клуба.
Специалист будет доступен после паузы на матчи сборных в сентябре. Операция, вызванная сильными болями в спине, будет проведена в Барселоне. Реабилитацию Гвардиола проведет там же.
«Все в «Манчестер Сити» желают Пепу скорейшего выздоровления и с нетерпением ждут его скорого возвращения», — сказано в заявлении клуба.
Руководить командой на время отсутствия главного тренера будет ассистент Хуанма Лильо.
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Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Брайтон
|2
|2
|0
|0
|8-2
|6
|
2
|Ман. Сити
|2
|2
|0
|0
|4-0
|6
|
3
|Арсенал
|2
|2
|0
|0
|3-1
|6
|
4
|Тоттенхэм
|2
|1
|1
|0
|4-2
|4
|
5
|Брентфорд
|2
|1
|1
|0
|5-2
|4
|
6
|Вест Хэм
|2
|1
|1
|0
|4-2
|4
|
7
|Ливерпуль
|2
|1
|1
|0
|4-2
|4
|
8
|Ньюкасл
|2
|1
|0
|1
|5-2
|3
|
9
|Кр. Пэлас
|2
|1
|0
|1
|1-1
|3
|
10
|МЮ
|2
|1
|0
|1
|1-2
|3
|
11
|Нот. Форест
|2
|1
|0
|1
|3-3
|3
|
12
|Фулхэм
|2
|1
|0
|1
|1-3
|3
|
13
|Астон Вилла
|2
|1
|0
|1
|5-5
|3
|
14
|Борнмут
|2
|0
|1
|1
|2-4
|1
|
15
|Челси
|2
|0
|1
|1
|2-4
|1
|
16
|Эвертон
|2
|0
|0
|2
|0-5
|0
|
17
|Лутон Таун
|1
|0
|0
|1
|1-4
|0
|
18
|Бернли
|1
|0
|0
|1
|0-3
|0
|
19
|Вулверхэмптон
|2
|0
|0
|2
|1-5
|0
|
20
|Шеффилд Юн.
|2
|0
|0
|2
|1-3
|0
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36 тур
37 тур
38 тур
|25.08
|22:00
|
Челси – Лутон Таун
|- : -
|26.08
|14:30
|
Борнмут – Тоттенхэм
|- : -
|26.08
|17:00
|
Арсенал – Фулхэм
|- : -
|26.08
|17:00
|
Брентфорд – Кр. Пэлас
|- : -
|26.08
|17:00
|
Эвертон – Вулверхэмптон
|- : -
|26.08
|17:00
|
МЮ – Нот. Форест
|- : -
|26.08
|19:30
|
Брайтон – Вест Хэм
|- : -
|27.08
|16:00
|
Бернли – Астон Вилла
|- : -
|27.08
|16:00
|
Шеффилд Юн. – Ман. Сити
|- : -
|27.08
|18:30
|
Ньюкасл – Ливерпуль
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Солли Марч
Брайтон
|3
|
|
Брайан Мбеумо
Брентфорд
|3
|
|
Тайво Авонийи
Ноттингем Форест
|2
|П
|
|
Джеймс Уорд-Проуз
Вест Хэм Юнайтед
|2
|
|
Каору Митома
Брайтон
|2
|
|
Джеймс Мэддисон
Тоттенхэм Хотспур
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Алексис Макаллистер
Ливерпуль
|2
|1
|1
|
|
Анасс Зарури
Бернли
|1
|1
|0
|
|
Найеф Агерд
Вест Хэм Юнайтед
|2
|0
|0
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