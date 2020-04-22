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«Манчестер Юнайтед» готов продать Диогу Далота

08:55

«Манчестер Юнайтед» готов продать защитника Диогу Далота, сообщает Goal.com со ссылкой на The Sun.

По информации источника, руководство «красных дьяволов» считает, что 21-летний португалец не сможет составить достойную конкуренцию Аарону Ван-Биссаке из-за частых травм. В связи с этим клуб готов отпустить игрока, если поступит достойное предложение.

В сезоне-2019/20 Далот провел за «МЮ» 10 матчей, на его счету 1 гол. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость португальца в 18 миллионов евро.

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