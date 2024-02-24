«Манчестер Юнайтед» проиграл «Фулхэму» и прервал серию из пяти побед подряд

«Манчестер Юнайтед» дома проиграл «Фулхэму» в матче 26-го тура чемпионата Англии — 1:2.

Первый гол на 65-й минуте встречи забил защитник гостей Калвин Бэсси. За минуту до окочания основного времени Хари Магуайр сравнял счет. В добавленное время Алекс Ивоби снова вывел белых вперед.

«Манчестер Юнайтед» с 44 очками располагается на 6-й позиции в турнирной таблице АПЛ. «Красные дьяволы» прервали серию из пяти побед подряд во всех турнирах. «Фулхэм» набрал 32 очка и идет на 12-м месте.

В другом матче дня «Брайтон» и «Эвертон» сыграли вничью (1:1). «Чайки» (39 баллов) занимают 7-ю позицию. У «Эвертона» 21 очко и 17-я строчка.