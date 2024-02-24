«Арсенал» на своем поле примет «Ньюкасл» в 26-м туре чемпионата Англии в субботу, 24 февраля. Матч пройдет на стадионе «Эмирэйтс Стдэдиум» в Лондоне (Англия). Начало — в 23.00 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями противостояния «Арсенал» — «Ньюкасл» можно в матч-центре на сайте «СЭ». В России официальной трансляции матчей АПЛ нет. Бесплатно в прямом эфире игру можно посмотреть в социальной сети «ВКонтакте».

Лондонский клуб с 55 очками располагается на 3-й строчке в турнирной таблице премьер-лиги. «Юнайтед» набрал 37 баллов занимает 8-е место.

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