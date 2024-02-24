«Астон Вилла» обыграла «Ноттингем» и закрепилась в зоне Лиги чемпионов

«Астон Вилла» дома обыграла «Ноттингем Форест» в матче 26-го тура АПЛ — 4:2.

У бирмингемцев дубль оформил Дуглас Луис, еще по одному голу забили Олли Уоткин и Леон Бэйли. У гостей отметились Мусса Ниакате и Морган Гиббс-Уайт.

«Астон Вилла» набрала 52 очка и закрепилась на 4-м месте в таблице АПЛ. «Ноттингем Форест» с 24 очками — на 16-й строчке.

«Кристал Пэлас» разгромил «Бернли» в домашнем матче — 3:0.

У хозяев во втором тайме голы забивали Крис Ричадрс, Джордан Айю и Жан-Филипп Матета.

Гости с 35-й минуты играли вдесятером после удаления Джона Браунхилла. Хозяева провели первый матч под руководством австрийца Оливера Гласнера.

«Кристал Пэлас» с 28 очками занимает 14-е место. «Бернли» с 13 очками — на 19-й строчке.