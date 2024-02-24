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24 февраля, 20:02

«Астон Вилла» обыграла «Ноттингем» и закрепилась в зоне Лиги чемпионов

Руслан Минаев
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Олли Уоткинс (слева) и Мурилло.
Фото Reuters

«Астон Вилла» дома обыграла «Ноттингем Форест» в матче 26-го тура АПЛ — 4:2.

У бирмингемцев дубль оформил Дуглас Луис, еще по одному голу забили Олли Уоткин и Леон Бэйли. У гостей отметились Мусса Ниакате и Морган Гиббс-Уайт.

«Астон Вилла» набрала 52 очка и закрепилась на 4-м месте в таблице АПЛ. «Ноттингем Форест» с 24 очками — на 16-й строчке.

Англия. Премьер-лига. 26-й тур
24 февр, 18:00. Villa Park (Бирмингем)
Астон Вилла
4:2
Ноттингем Форест

«Кристал Пэлас» разгромил «Бернли» в домашнем матче — 3:0.

У хозяев во втором тайме голы забивали Крис Ричадрс, Джордан Айю и Жан-Филипп Матета.

Гости с 35-й минуты играли вдесятером после удаления Джона Браунхилла. Хозяева провели первый матч под руководством австрийца Оливера Гласнера.

«Кристал Пэлас» с 28 очками занимает 14-е место. «Бернли» с 13 очками — на 19-й строчке.

Англия. Премьер-лига. 26-й тур
24 февр, 18:00. Selhurst Park (Лондон)
Кристал Пэлас
3:0
Бернли
ФК Астон Вилла
ФК Бернли
ФК Кристал Пэлас
ФК Ноттингем Форест
0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Ливерпуль 26 18 6 2 63-25 60
2
 Ман. Сити 26 18 5 3 59-26 59
3
 Арсенал 26 18 4 4 62-23 58
4
 Астон Вилла 26 16 4 6 56-35 52
5
 Тоттенхэм 25 14 5 6 52-38 47
6
 МЮ 26 14 2 10 36-36 44
7
 Брайтон 26 10 9 7 49-41 39
8
 Вест Хэм 26 11 6 9 40-46 39
9
 Вулверхэмптон 26 11 5 10 40-40 38
10
 Ньюкасл 26 11 4 11 54-45 37
11
 Челси 25 10 5 10 42-41 35
12
 Фулхэм 26 9 5 12 36-42 32
13
 Кр. Пэлас 26 7 7 12 31-44 28
14
 Борнмут 25 7 7 11 33-47 28
15
 Эвертон 26 8 7 11 28-34 25
16
 Брентфорд 26 7 4 15 37-48 25
17
 Нот. Форест 26 6 6 14 34-48 24
18
 Лутон Таун 25 5 5 15 35-51 20
19
 Бернли 26 3 4 19 25-58 13
20
 Шеффилд Юн. 26 3 4 19 22-66 13
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38 тур
2.03 18:00
Брентфорд – Челси
 - : -
2.03 18:00
Эвертон – Вест Хэм
 - : -
2.03 18:00
Фулхэм – Брайтон
 - : -
2.03 18:00
Ньюкасл – Вулверхэмптон
 - : -
2.03 18:00
Нот. Форест – Ливерпуль
 - : -
2.03 18:00
Тоттенхэм – Кр. Пэлас
 - : -
2.03 20:30
Лутон Таун – Астон Вилла
 - : -
3.03 16:00
Бернли – Борнмут
 - : -
3.03 18:30
Ман. Сити – МЮ
 - : -
4.03 23:00
Шеффилд Юн. – Арсенал
 - : -
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ЖК
Г
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 17
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 15
Джаррод Боуэн

Джаррод Боуэн

Вест Хэм

 14
П
Паскаль Гросс

Паскаль Гросс

Брайтон

 10
Киран Триппьер

Киран Триппьер

Ньюкасл Юнайтед

 10
Олли Уоткинс

Олли Уоткинс

Астон Вилла

 10
И К Ж
Ив Биссума

Ив Биссума

Тоттенхэм Хотспур

 17 1 5
Бубакар Камара

Бубакар Камара

Астон Вилла

 20 1 7
Родри

Родри

Манчестер Сити

 23 1 7
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