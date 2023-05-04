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Сегодня, 06:40

«Манчестер Сити» забил 1000 голов при Гвардиоле — это максимум среди топ-5 клубов Европы с 2016 года

Руслан Минаев
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«Манчестер Сити» забил 1000 голов во всех соревнованиях под руководством Пепа Гвардиолы. Это максимальный показатель среди всех клубов топ-5 европейских чемпионата с момента прихода испанца в клуб.

Также показатель «горожан» на 200 голов превышает результат любой английской команды. Ближе всех к «Ман Сити» расположился «Ливерпуль» — 797 голов.

Гвардиола стал главным тренером «Манчестер Сити» в 2016 году. Клуб под руководством 52-летнего специалиста провел 404 матча, одержал 299 побед, при 47 ничьих и 58 поражениях.

Хосеп Гвардиола
ФК Манчестер Сити
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 33 25 4 4 87-30 79
2
 Арсенал 34 24 6 4 81-39 78
3
 Ньюкасл 33 18 11 4 61-27 65
4
 МЮ 32 19 6 7 49-39 63
5
 Ливерпуль 34 17 8 9 66-42 59
6
 Тоттенхэм 34 16 6 12 63-57 54
7
 Астон Вилла 34 16 6 12 46-42 54
8
 Брайтон 31 15 7 9 61-40 52
9
 Брентфорд 34 12 14 8 52-44 50
10
 Фулхэм 34 13 6 15 45-46 45
11
 Кр. Пэлас 34 10 10 14 35-45 40
12
 Челси 33 10 9 14 31-38 39
13
 Борнмут 34 11 6 17 36-64 39
14
 Вулверхэмптон 34 10 7 17 29-50 37
15
 Вест Хэм 34 9 7 18 37-50 34
16
 Лестер 34 8 6 20 46-59 30
17
 Лидс 34 7 9 18 43-67 30
18
 Нот. Форест 34 7 9 18 30-62 30
19
 Эвертон 34 6 11 17 27-52 29
20
 Саутгемптон 34 6 6 22 28-60 24
Результаты / календарь
1 тур
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25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
17.03 23:00
Нот. Форест – Ньюкасл
 1 : 2
18.03 18:00
Астон Вилла – Борнмут
 3 : 0
18.03 18:00
Брентфорд – Лестер
 1 : 1
18.03 18:00
Саутгемптон – Тоттенхэм
 3 : 3
18.03 18:00
Вулверхэмптон – Лидс
 2 : 4
18.03 20:30
Челси – Эвертон
 2 : 2
19.03 17:00
Арсенал – Кр. Пэлас
 4 : 1
3.05 22:00
Ливерпуль – Фулхэм
 1 : 0
3.05 22:00
Ман. Сити – Вест Хэм
 3 : 0
4.05 22:00
Брайтон – МЮ
 - : -
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Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 35
Гарри Кейн

Гарри Кейн

Тоттенхэм Хотспур

 25
Айван Тони

Айван Тони

Брентфорд

 20
П
Кевин Де Брейне

Кевин Де Брейне

Манчестер Сити

 16
Букайо Сака

Букайо Сака

Арсенал

 11
Леандро Троссар

Леандро Троссар

Брайтон, Арсенал

 10
И К Ж
Каземиру

Каземиру

Манчестер Юнайтед

 22 2 5
Нелсон Семеду

Нелсон Семеду

Вулверхэмптон Уондерерс

 32 1 9
Абдулай Дукуре

Абдулай Дукуре

Эвертон

 21 1 5
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