Салах забил в 8 матчах на «Энфилде» подряд — это лучшая серия со времен Суареса в 2014-м

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах забил в 8 домашних матчах подряд во всех турнирах. На счету египтянину 9 голов.

Таким образом, форвард показал лучшую голевую серию на «Энфилде» со времен Луиса Суареса. В 2014 году уругвайский нападающий забил в 8 домашних матчах 8 голов.

В этом сезоне на счету 30-летнего Салаха 29 голов и 11 передач в 47 матчах за «Ливерпуль».