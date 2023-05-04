Эрик тен Хаг: «МЮ» должен бороться за ЛЧ и АПЛ, а топ-игроки стоят очень дорого»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг рассказал, что не имеет влияния на трансферный бюджет клуба.

«Я не влияю на это. Я знаю лишь то, что «Манчестер Юнайтед» — один из крупнейших клубов мира, один из двух-трех крупнейших с точки зрения базы болельщиков.

Этот клуб должен бороться за главные трофеи: Лигу чемпионов, АПЛ. Но в футболе нужны деньги на то, чтобы собрать состав, потому что успешность зависит от уровня футболистов. Все знают, что на то, чтобы собрать состав, нужны деньги, а игроки высокого уровня стоят очень дорого.

Я хочу, чтобы будущее стало яснее как можно скорее, но это не от меня зависит. Семья [Глейзеров] владеет клубом, она и принимает решения. Я же сосредоточен на том, на что могу влиять: на улучшение команды, ее развитие. Я должен обеспечить развитие», — цитирует тренера The Guardian.

Ранее сообщалось, что миллиардер Джим Рэтклифф хочет включить немедленный контроль над трансферами в сделку по покупке клуба.

В этом сезоне АПЛ «МЮ» набрал 63 очка после 32 матчей и занимает 4-е место.