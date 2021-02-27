«Манчестер Сити» одержал победу в матче с «Вест Хэмом»
«Манчестер Сити» победил «Вест Хэм» (2:1) в матче 26-го тура чемпионата Англии.
В составе победителей отличились Рубен Диаш и Джон Стоунс. У гостей забил Майкл Антонио.
«Сити» набрал 62 очка и продолжает лидировать в премьер-лиге. У «Вест Хэма» 45 очков и четвертое место.
Чемпионат Англии. Премьер-лига
26-й тур
«Манчестер Сити» — «Вест Хэм» — 2:1 (1:1)
Голы: Рубен Диаш, 30 (1:0). Антонио, 43 (1:1). Стоунс, 68 (2:1).
«Манчестер Сити»: Эдерсон, Фернандинью, Уокер, Стоунс, Зинченко, Рубен Диаш, Гюндоган (Эрнандес, 89), Де Брейне, Агуэро (Габриэл Жезус, 61), Махрез, Торрес (Фоуден, 65).
«Вест Хэм»: Рэндолф, Доусон, Цоуфал, Крессуэлл, Диоп, Джонсон (Бенрама, 84), Лингард, Пабло Форнальс, Соучек, Райс, Антонио (Боуэн, 84).
Предупреждения: Джонсон, 28. Фернандинью, 90+3.
Судья: Оливер.
27 февраля. Манчестер. Стадион «Этихад».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
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