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«Манчестер Сити» одержал победу в матче с «Вест Хэмом»

17:22
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«Манчестер Сити» победил «Вест Хэм» (2:1) в матче 26-го тура чемпионата Англии.

В составе победителей отличились Рубен Диаш и Джон Стоунс. У гостей забил Майкл Антонио.

«Сити» набрал 62 очка и продолжает лидировать в премьер-лиге. У «Вест Хэма» 45 очков и четвертое место.

Чемпионат Англии. Премьер-лига

26-й тур

«Манчестер Сити» — «Вест Хэм» — 2:1 (1:1)

Голы: Рубен Диаш, 30 (1:0). Антонио, 43 (1:1). Стоунс, 68 (2:1).

«Манчестер Сити»: Эдерсон, Фернандинью, Уокер, Стоунс, Зинченко, Рубен Диаш, Гюндоган (Эрнандес, 89), Де Брейне, Агуэро (Габриэл Жезус, 61), Махрез, Торрес (Фоуден, 65).

«Вест Хэм»: Рэндолф, Доусон, Цоуфал, Крессуэлл, Диоп, Джонсон (Бенрама, 84), Лингард, Пабло Форнальс, Соучек, Райс, Антонио (Боуэн, 84).

Предупреждения: Джонсон, 28. Фернандинью, 90+3.

Судья: Оливер.

27 февраля. Манчестер. Стадион «Этихад».

Манчестер Сити — Вест Хэм Юнайтед

Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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