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«Бернли» требует за Поупа почти 60 миллионов евро

17:33
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Руководство «Бернли» установило ценник на своего вратаря Ника Поупа, которым активно интересуется лондонский «Тоттенхэм», сообщает LancsLive.

Представители «бордовых» заявили, что отпустят 28-летнего англичанина только в том случае, если за него будет выплачено 58 миллионов евро.

Действующий контракт голкипера рассчитан до лета 2023 года. Поуп перебрался в «Бернли» в 2017 году из «Чарльтона» за всего лишь 2 млн евро.

В нынешнем сезоне Поуп провел 24 матча, в которых пропустил 25 голов, сыграв при этом 9 матчей на ноль.

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