«Бернли» требует за Поупа почти 60 миллионов евро
Руководство «Бернли» установило ценник на своего вратаря Ника Поупа, которым активно интересуется лондонский «Тоттенхэм», сообщает LancsLive.
Представители «бордовых» заявили, что отпустят 28-летнего англичанина только в том случае, если за него будет выплачено 58 миллионов евро.
Действующий контракт голкипера рассчитан до лета 2023 года. Поуп перебрался в «Бернли» в 2017 году из «Чарльтона» за всего лишь 2 млн евро.
В нынешнем сезоне Поуп провел 24 матча, в которых пропустил 25 голов, сыграв при этом 9 матчей на ноль.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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