«Манчестер Сити» пропустил на «Этихаде» впервые за два месяца
«Манчестер Сити» пропустил гол на своем стадионе впервые с 15 декабря 2020 года.
На 43-й минуте матча 26-го тура АПЛ гол в ворота «горожан» забил нападающий «Вест Хэма» Майкл Антонио. До этого на «Этихаде» «Манчестер Сити» пропускал в игре 13-го тура чемпионата Англии с «Вест Бромвичем», тогда в свои ворота забил защитник Рубен Диаш. Сухая домашняя серия лидеров АПЛ продлилась 629 минут.
«Манчестер Сити» выиграл 19 матчей подряд во всех турнирах. В чемпионате Англии подопечные Хосепа Гвардиолы лидируют с 59 очками в 25 играх.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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