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«Манчестер Сити» пропустил на «Этихаде» впервые за два месяца

17:09
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«Манчестер Сити» пропустил гол на своем стадионе впервые с 15 декабря 2020 года.

На 43-й минуте матча 26-го тура АПЛ гол в ворота «горожан» забил нападающий «Вест Хэма» Майкл Антонио. До этого на «Этихаде» «Манчестер Сити» пропускал в игре 13-го тура чемпионата Англии с «Вест Бромвичем», тогда в свои ворота забил защитник Рубен Диаш. Сухая домашняя серия лидеров АПЛ продлилась 629 минут.

«Манчестер Сити» выиграл 19 матчей подряд во всех турнирах. В чемпионате Англии подопечные Хосепа Гвардиолы лидируют с 59 очками в 25 играх.

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