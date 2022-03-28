«Манчестер Сити» предложил полузащитнику Родри новый контракт

«Манчестер Сити» предложил полузащитнику Родри продлить контракт, сообщает Daily Mail. Нынешнее соглашение игрока истекает в 2025 году.

Клуб хочет продлить соглашение с Родри на более выгодных для игрока условиях.

По данным источника, «Сити» предлагает Родри 125 тысяч фунтов стерлингов в неделю вместо нынешних 70 тысяч. Контракт может быть продлен до 2026 года. Ожидается, что 25-летний игрок примет предложение «Сити».

В этом сезоне хавбек участвовал в 24 матчах, забил 3 гола и отдал 1 результативную передачу.