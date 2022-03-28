Инвестиционный банк рассмотрит предложения на покупку «Челси» до 11 апреля

Инвестиционный банк, занимающийся продажей «Челси», рассмотрит предложения от кандидатов на покупку лондонского клуба до 11 апреля, сообщает Sky Sports.

По информации источника, банк планирует завершить процедуру выбора лучшего предложения к концу апреля и представить результат правительству Великобритании и руководству АПЛ.

Отмечается, что в случае покупки «Челси» новый владелец обязуется инвестировать в клуб не менее одного миллиарда фунтов.

В настоящее время зарегистрировано четыре претендента на покупку лондонского клуба: от семьи Риккетс, владеющей «Чикаго Кабс», от совладельца «Лос-Анджелес Доджерс» Тодда Боэли, от совладельца «Аталанты» и акционера «Бостон Селтикс» Стивена Пальюки, а также от управляющих «Филадельфия Севенти Сиксерс» Дэвида Блитцера и Джоша Харриса.