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Ван Дейк: «Предпочитаю схему 4-3-3, но я не тренер сборной Нидерландов. У ван Гала другое мнение на этот счет»

Ван Дейк поставил под сомнение тактику сборной Нидерландов
Карен Саркисян
Корреспондент
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Защитник сборной Нидерландов Вирджил ван Дейк прокомментировал победу над командой Дании (4:2) в товарищеском матче.

«Мы усердно работали, у нас было много собраний и тактических занятий, — приводит слова ван Дейка Foot Mercato со ссылкой на NOS. — Есть и хорошее, есть и то, над чем нужно поработать. Мы все разберем».

Защитник поделился мнением о о встрече с датчанами.

«Конечно, это новая для нас схема, к игрокам другие требования. Но я думаю, что нам многое удалось. Нравится ли мне эта тактика? Предпочитаю схему 4-3-3, но я не главный тренер сборной Нидерландов. У ван Гала другое мнение на этот счет», — сказал он.

Напомним, что в прошедшей игре сборная Нидерландов играла по схеме 3-4-1-2.

Источник: https://www.footmercato.net/a373784961079447457-pays-bas-virgil-van-djik-remet-en-question-les-choix-de-louis-van-gaal
Вирджил ван Дейк
Футбол
Сборная Нидерландов по футболу
Луи ван Гал
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Ньюкасл – Ман. Сити
 0 : 4
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11.01 22:45
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