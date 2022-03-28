Ван Дейк: «Предпочитаю схему 4-3-3, но я не тренер сборной Нидерландов. У ван Гала другое мнение на этот счет»

Защитник сборной Нидерландов Вирджил ван Дейк прокомментировал победу над командой Дании (4:2) в товарищеском матче.

«Мы усердно работали, у нас было много собраний и тактических занятий, — приводит слова ван Дейка Foot Mercato со ссылкой на NOS. — Есть и хорошее, есть и то, над чем нужно поработать. Мы все разберем».

Защитник поделился мнением о о встрече с датчанами.

«Конечно, это новая для нас схема, к игрокам другие требования. Но я думаю, что нам многое удалось. Нравится ли мне эта тактика? Предпочитаю схему 4-3-3, но я не главный тренер сборной Нидерландов. У ван Гала другое мнение на этот счет», — сказал он.

Напомним, что в прошедшей игре сборная Нидерландов играла по схеме 3-4-1-2.