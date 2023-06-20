«Манчестер Сити» на этой неделе объявит о трансфере Ковачича

«Манчестер Сити» в ближайшее время оформит сделку по переходу хавбека «Челси» Матео Ковачича, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По данным источника, стороны уже согласовали все детали, поэтому о трансфере игрока будет объявлено на этой неделе.

В сезоне-2022/23 29-летний хорват провл 37 матчей за «Челси» во всех турнирах, забил 2 гола и сделал 2 ассиста. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 40 миллионов евро.