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Сегодня, 13:52

Хойлунд отправился в Англию для прохождения медосмотра и подписания контракта с «МЮ»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Нападающий «Аталанты» Расмус Хойлунд сегодня утром отправится в Англию для завершения трансфера в «Манчестер Юнайтед».

Как сообщает TuttoMercatoWeb, 20-летний футболист должен пройти медобследование и подписать контракт с новым клубом.

Ранее информировалось, что «МЮ» заплатит «Аталанте» около 70 миллионов евро с учетом дополнительных бонусов за датского футболиста.

Хойлунд выступает за «Аталанту» с августа 2022 года. В сезоне-2022/23 форвард забил 10 голов и сделал 4 результативные передачи в 34 матчах во всех турнирах. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 45 миллионов евро.

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Источник: TuttoMercatoWeb
ФК Аталанта
ФК Манчестер Юнайтед
Расмус Хойлунд
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 МЮ 0 0 0 0 0-0 0
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 Ньюкасл 0 0 0 0 0-0 0
5
 Ливерпуль 0 0 0 0 0-0 0
6
 Брайтон 0 0 0 0 0-0 0
7
 Астон Вилла 0 0 0 0 0-0 0
8
 Тоттенхэм 0 0 0 0 0-0 0
9
 Брентфорд 0 0 0 0 0-0 0
10
 Фулхэм 0 0 0 0 0-0 0
11
 Кр. Пэлас 0 0 0 0 0-0 0
12
 Челси 0 0 0 0 0-0 0
13
 Вулверхэмптон 0 0 0 0 0-0 0
14
 Вест Хэм 0 0 0 0 0-0 0
15
 Борнмут 0 0 0 0 0-0 0
16
 Нот. Форест 0 0 0 0 0-0 0
17
 Эвертон 0 0 0 0 0-0 0
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 Бернли 0 0 0 0 0-0 0
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