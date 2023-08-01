Хойлунд отправился в Англию для прохождения медосмотра и подписания контракта с «МЮ»

Нападающий «Аталанты» Расмус Хойлунд сегодня утром отправится в Англию для завершения трансфера в «Манчестер Юнайтед».

Как сообщает TuttoMercatoWeb, 20-летний футболист должен пройти медобследование и подписать контракт с новым клубом.

Ранее информировалось, что «МЮ» заплатит «Аталанте» около 70 миллионов евро с учетом дополнительных бонусов за датского футболиста.

Хойлунд выступает за «Аталанту» с августа 2022 года. В сезоне-2022/23 форвард забил 10 голов и сделал 4 результативные передачи в 34 матчах во всех турнирах. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 45 миллионов евро.