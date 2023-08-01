Хойлунд отправился в Англию для прохождения медосмотра и подписания контракта с «МЮ»
Нападающий «Аталанты» Расмус Хойлунд сегодня утром отправится в Англию для завершения трансфера в «Манчестер Юнайтед».
Как сообщает TuttoMercatoWeb, 20-летний футболист должен пройти медобследование и подписать контракт с новым клубом.
Ранее информировалось, что «МЮ» заплатит «Аталанте» около 70 миллионов евро с учетом дополнительных бонусов за датского футболиста.
Хойлунд выступает за «Аталанту» с августа 2022 года. В сезоне-2022/23 форвард забил 10 голов и сделал 4 результативные передачи в 34 матчах во всех турнирах. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 45 миллионов евро.
Источник: TuttoMercatoWeb
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|Вест Хэм
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|0
|0-0
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15
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|0
|0-0
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16
|Нот. Форест
|0
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|0
|0
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|0
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17
|Эвертон
|0
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|0
|0
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18
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|11.08
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Бернли – Ман. Сити
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Арсенал – Нот. Форест
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Борнмут – Вест Хэм
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Брайтон – Лутон Таун
|- : -
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Эвертон – Фулхэм
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|12.08
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Шеффилд Юн. – Кр. Пэлас
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Ньюкасл – Астон Вилла
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Брентфорд – Тоттенхэм
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