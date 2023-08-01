«Бавария» планирует на этой неделе закрыть сделку по Кейну

Форвард «Тоттенхэма» Гарри Кейн близок к переходу в «Баварию», сообщает The Times.

По информации издания, немецкий клуб предложил «шпорам» 100 миллионов евро за 30-летнего форварда. Мюнхенцы хотят закрыть сделку по англичанину на этой неделе.

Сообщается, что лондонский клуб намерен выручить за своего игрока не менее 120 миллионов.

Кейн — воспитанник «Тоттенхэма». В сезоне-2022/23 форвард забил 32 гола и сделал 5 результативных передач в 49 матчах за «шпор» во всех турнирах.

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость 30-летнего футболиста в 90 миллионов евро.