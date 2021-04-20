«Манчестер Сити» хочет выйти из Суперлиги

«Манчестер Сити» планирует отказаться от участия в Суперлиге, сообщает журналист The Sun Мартин Липтон.

По его информации, руководство «Манчестер Сити» заявило организаторам турнира, что больше не хотят участвовать в проекте (его емкость оценивается в 4,6 миллиарда фунтов стерлингов).

Ранее стало известно, что «Челси» также начал готовить документы для того, чтобы выйти из состава участников.

Manchester City pulling out of Super League. City have told organisers they no longer want to be part of the ?4.6billion scheme. Chelsea preparing documentation to also withdraw. Full details coming #BallsToTheSuperLeague @SunSport

@TheSunFootball

@TheSun — Martin Lipton (@MartinLipton) April 20, 2021

В ночь с 18 на 19 апреля было объявлено о формировании Суперлиги, в которую вошли «Арсенал», «Челси», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм», «Реал», «Барселона», «Атлетико», «Милан», «Интер» и «Ювентус». Еще 8 команд-участниц будут объявлены позднее. Ожидалось, что турнир начнется в августе 2021 года.