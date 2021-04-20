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«Манчестер Сити» хочет выйти из Суперлиги

21:19
«Манчестер Сити» хочет выйти из Суперлиги. Фото ФК «Манчестер Сити»
«Манчестер Сити» хочет выйти из Суперлиги. Фото ФК «Манчестер Сити»
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«Манчестер Сити» планирует отказаться от участия в Суперлиге, сообщает журналист The Sun Мартин Липтон.

По его информации, руководство «Манчестер Сити» заявило организаторам турнира, что больше не хотят участвовать в проекте (его емкость оценивается в 4,6 миллиарда фунтов стерлингов).

Ранее стало известно, что «Челси» также начал готовить документы для того, чтобы выйти из состава участников.

 

В ночь с 18 на 19 апреля было объявлено о формировании Суперлиги, в которую вошли «Арсенал», «Челси», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм», «Реал», «Барселона», «Атлетико», «Милан», «Интер» и «Ювентус». Еще 8 команд-участниц будут объявлены позднее. Ожидалось, что турнир начнется в августе 2021 года.

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