В Англии утверждают, что «Челси» планирует покинуть Суперлигу

«Челси» намерен покинуть футбольную Суперлигу, утверждает BBC Sport. По информации источника, лондонский клуб готовит документы, которые необходимы для выхода из состава участников нового турнира.

В ночь с 18 на 19 апреля стало известно о формировании Суперлиги, в которую вошли «Арсенал», «Челси», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм», «Реал», «Барселона», «Атлетико», «Милан», «Интер» и «Ювентус». Еще 8 команд-участниц будут объявлены позднее. Ожидается, что турнир начнется в августе 2021 года.

Руководителем новой организации был избран президент «Реала» Флорентино Перес. Его заместителями стали президент «Ювентуса» Андреа Аньелли и один из владельцев «Манчестер Юнайтед» Джоэль Глэйзер.

«Челси» занимает пятое место с 54 очками в турнирной таблице чемпионата Англии.