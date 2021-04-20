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«Арсенал», «Ливерпуль» и «МЮ» намерены выйти из Суперлиги

22:00
Реакция фанатов «Ливерпуля» на создание Суперлиги. Фото Reuters
Реакция фанатов «Ливерпуля» на создание Суперлиги. Фото Reuters
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«Манчестер Юнайтед», «Арсенал» и «Ливерпуль» покинули футбольную Суперлигу, утверждает indykaila News в своем Twitter.

Ранее, 20 апреля, появилась информация, что «Челси» и «Манчестер Сити» готовят документы для выхода из состава участников Суперлиги. «Барселона» и «Атлетико» также намерены выйти из нового турнира. При этом также сообщается, что участники Суперлиги сейчас проводят собрание, где обсуждают роспуск проекта.

19 апреля стало известно о формировании Суперлиги. В нее вошли следующие клубы: «Арсенал», «Челси», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм», «Реал», «Барселона», «Атлетико», «Милан», «Интер» и «Ювентус». Президентом лиги стал Флорентино Перес, который занимает аналогичную должность в мадридском клубе.

В УЕФА, АПЛ, серии А, РПЛ и ла лиге выступили против создания Суперлиги.

19 апреля президент УЕФА Александер Чеферин заявил, что игроки клубов из Суперлиги не смогут участвовать в чемпионатах мира и Европы за свои сборные.

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