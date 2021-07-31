Футбол
Англия
Новости
Премьер-лига Чемпионшип Кубок Англии Кубок лиги Суперкубок
Tokyo 2020
Новости   //    Футбол   //    Англия

«Манчестер Сити» разгромил «Барнсли» в товарищеском матче

23:08
Теги:

В товарищеском матче «Манчестер Сити» победил «Барнсли» (4:0).

Голы забивали Сэмюэл Эдози, Бен Найт, Рияд Махрез и Натан Аке. Коул Палмер на 41-й минуте не реализовал пенальти.

Товарищеский матч

«Манчестер Сити» (Англия) — «Барнсли» (Англия) — 4:0 (3:0)

Голы: Эдози, 23, Найт, 30, Махрез, 34, Аке, 68.

Нереализованный пенальти: Палмер («Манчестер Сити»), 41

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Евгений Петров все материалы автора

Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Наглость или настоящая справедливость? Почему дисквалификация эстафетной сборной США была отменена
Фото: обнародовано последнее смс убитой школьницы из Самары
Глава СВР раскритиковал поддерживающих санкции против РФ оппозиционеров
Появилось видео расстрела полицейских в метро, снятое от первого лица
Как часто можно есть рыбу?
vs
0
Офсайд