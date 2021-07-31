«Манчестер Сити» разгромил «Барнсли» в товарищеском матче
23:08
В товарищеском матче «Манчестер Сити» победил «Барнсли» (4:0).
Голы забивали Сэмюэл Эдози, Бен Найт, Рияд Махрез и Натан Аке. Коул Палмер на 41-й минуте не реализовал пенальти.
Товарищеский матч
«Манчестер Сити» (Англия) — «Барнсли» (Англия) — 4:0 (3:0)
Голы: Эдози, 23, Найт, 30, Махрез, 34, Аке, 68.
Нереализованный пенальти: Палмер («Манчестер Сити»), 41
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