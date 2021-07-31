Рэшфорд обратился к болельщикам перед операцией на плече
Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд обратился к фанатам перед предстоящей операцией на плече, из-за которой он пропустит начало сезона-2021/22.
«Когда мне было 11 лет, «Манчестер Юнайтед» помог мне и моей семье выбраться из очень сложной ситуации. Я всегда буду чувствовать, что обязан клубу за это. Готов выполнять любую работу, чтобы помочь клубу, в котором я вырос. Даже если это идет мне во вред.
Когда не мог играть, восстанавливаясь от стрессового перелома, я провел много времени вдали от партнеров и штаба, которые были частью моей жизни столько, сколько себя помню.
Читал, что меня называют эгоистом, так как отложил операцию. Но я никогда не ставил себя на первое место. Чтобы удостовериться в том, что я смогу хорошо играть в футбол, должен был прислушаться к своему телу. У всех есть свое мнение, но никто не знает мое тело лучше, чем я.
Сложно описать, что ты чувствуешь, представляя свою страну. Никто не отказался бы от приглашения в сборную на такой крупный турнир. В детстве ты мечтаешь о таких моментах. Я был в нормальной форме весь сезон, что изменили бы эти две недели, учитывая, что весь сезон играл с травмами?
Я хорошо тренировался, боролся с болью. Мне было очень комфортно в сборной Англии, нормально себя чувствовал после финала Лиги Европы. Не хотел никого подводить, но в конце сезона выступал так, что, кажется, подставил всех. Когда я выхожу на поле, то всегда отдаюсь на 100 процентов. Физически не был готов полностью.
Нет сомнений в моей приверженности клубу и сборной. Было сложно, но я вернусь более сильным и психологически, и физически. Спасибо за все сообщения с добрыми пожеланиями», — написал Рэшфорд в Twitter.
В сезоне-2020/21 Рэшфорд провел 57 матчей за «Манчестер Юнайтед» во всех турнирах, на его счету 21 гол и 9 результативных передач.
23-летний англичанин поехал на Евро-2020 в составе сборной Англии, несмотря на проблемы с плечом. Вместе с национальной командой он дошел до финала, где уступил Италии (1:1; 3:4 — по пенальти).
Дополнительная информация:
https://twitter.com/MarcusRashford/status/1421169122361192450?s=20
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