Рэшфорд обратился к болельщикам перед операцией на плече

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд обратился к фанатам перед предстоящей операцией на плече, из-за которой он пропустит начало сезона-2021/22.

«Когда мне было 11 лет, «Манчестер Юнайтед» помог мне и моей семье выбраться из очень сложной ситуации. Я всегда буду чувствовать, что обязан клубу за это. Готов выполнять любую работу, чтобы помочь клубу, в котором я вырос. Даже если это идет мне во вред.

Когда не мог играть, восстанавливаясь от стрессового перелома, я провел много времени вдали от партнеров и штаба, которые были частью моей жизни столько, сколько себя помню.

Читал, что меня называют эгоистом, так как отложил операцию. Но я никогда не ставил себя на первое место. Чтобы удостовериться в том, что я смогу хорошо играть в футбол, должен был прислушаться к своему телу. У всех есть свое мнение, но никто не знает мое тело лучше, чем я.

Сложно описать, что ты чувствуешь, представляя свою страну. Никто не отказался бы от приглашения в сборную на такой крупный турнир. В детстве ты мечтаешь о таких моментах. Я был в нормальной форме весь сезон, что изменили бы эти две недели, учитывая, что весь сезон играл с травмами?

Я хорошо тренировался, боролся с болью. Мне было очень комфортно в сборной Англии, нормально себя чувствовал после финала Лиги Европы. Не хотел никого подводить, но в конце сезона выступал так, что, кажется, подставил всех. Когда я выхожу на поле, то всегда отдаюсь на 100 процентов. Физически не был готов полностью.

Нет сомнений в моей приверженности клубу и сборной. Было сложно, но я вернусь более сильным и психологически, и физически. Спасибо за все сообщения с добрыми пожеланиями», — написал Рэшфорд в Twitter.

В сезоне-2020/21 Рэшфорд провел 57 матчей за «Манчестер Юнайтед» во всех турнирах, на его счету 21 гол и 9 результативных передач.

23-летний англичанин поехал на Евро-2020 в составе сборной Англии, несмотря на проблемы с плечом. Вместе с национальной командой он дошел до финала, где уступил Италии (1:1; 3:4 — по пенальти).