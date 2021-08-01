«Манчестер Юнайтед» планирует продлить контракт с Люком Шоу

«Манчестер Юнайтед» намерен предложить новый контракт защитнику Люку Шоу, сообщает Daily Mail.

По информации источника, клуб хочет наградить 26-летнего англичанина за игру в прошлом сезоне и успешное выступление на Евро-2020. Нынешнее соглашение с футболистом действует до конца июня 2023 года, «красные дьяволы» планируют продлить срок действия контракта.

В сезоне-2020/21 Шоу провел 47 матчей за «Манчестер Юнайтед», на его счету 1 гол и 6 результативных передач. На Евро-2020 футболист дошел до финала турнира в составе сборной Англии, а также стал автором единственного гола англичан в финале против Италии (1:1; 3:4 — по пенальти).