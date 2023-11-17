Мальдини может получить работу в «Манчестер Юнайтед»

Легендарный экс-игрок Паоло Мальдини может получить место работы в топ-клубе АПЛ, сообщает The Telegraph.

По данным источника, функционера могут пригласить в «Манчестер Юнайтед». На днях сэр Джим Рэтклифф может выкупить долю в этом клубе, после чего на «Олд Траффорд» планируется масштабная перестройка.

6 июня Мальдини был уволен с поста технического директора «россонери», который занимал с 2019 года.

«Манчестер Юнайтед» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Англии.