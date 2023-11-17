Фердинанд — о непопадании Стерлинга в сборную Англии: «Это выше моего понимания»

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд поделился мнением о непопадании нападающего «Челси» Рахима Стерлинга в состав сборной Англии на ноябрьские матчи отбора на чемпионат Европы 2024 года.

«Я не знаю, что он натворил, но факт того, что он не попал в заявку сборной, выше моего понимания. У него больше результативных передач и забитых мячей, чем у Рэшфорда и Грилиша, вместе взятых», — заявил Фердинанд Mirror.

В текущем сезоне форвард провел за «Челси» 14 матчей, забил пять голов и отдал две результативные передачи.