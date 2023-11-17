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Сегодня, 15:42

В «Эвертоне» шокированы и разочарованы решением комиссии АПЛ

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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ФК «Эвертон».
Фото Reuters

В «Эвертоне» отреагировали на решение АПЛ оштрафовать клуб на 10 очков за нарушение финансового fair-play.

«Футбольный клуб «Эвертон» шокирован и разочарован решением комиссии Премьер-лиги. Клуб считает, что Комиссия наложила совершенно непропорциональную и несправедливую спортивную санкцию. «Эвертон» уже сообщил о своем намерении обжаловать это решение. Теперь начнется процесс апелляции, и дело клуба будет рассмотрено Апелляционным советом, назначенным в соответствии с правилами АПЛ в надлежащее время. Клуб утверждает, что он был открыт и прозрачен в информации, которую предоставлял АПЛ, и что он всегда уважал целостность процесса. Клуб не признает вывод о том, что он не действовал с максимальной добросовестностью, и не понимает, что это было утверждением, сделанным АПЛ в ходе судебного разбирательства», — говорится в заявлении на официальном сайте «Эвертона».

В клубе также подчеркнули, что будут с большим интересом следить за решениями, принятыми в любых других случаях, касающихся правил получения прибыли и устойчивого развития АПЛ.

«Эвертон» не может больше комментировать этот вопрос до завершения процесса апелляции", — добавили в клубе.

После этого штрафа команда опустится с 14-го места в зону вылета и будет иметь четыре очка.

Источник: https://t.co/RpHdLJRurc
Футбол
ФК Эвертон
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АПЛ сняла с «Эвертона» 10 очков за нарушение финансового fair-play
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 И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 12 9 1 2 32-12 28
2
 Ливерпуль 12 8 3 1 27-10 27
3
 Арсенал 12 8 3 1 26-10 27
4
 Тоттенхэм 12 8 2 2 24-15 26
5
 Астон Вилла 12 8 1 3 29-17 25
6
 МЮ 12 7 0 5 13-16 21
7
 Ньюкасл 12 6 2 4 27-13 20
8
 Брайтон 12 5 4 3 25-21 19
9
 Вест Хэм 12 5 2 5 21-22 17
10
 Челси 12 4 4 4 21-16 16
11
 Брентфорд 12 4 4 4 19-17 16
12
 Вулверхэмптон 12 4 3 5 16-20 15
13
 Кр. Пэлас 12 4 3 5 12-16 15
14
 Нот. Форест 12 3 4 5 14-18 13
15
 Фулхэм 12 3 3 6 10-20 12
16
 Борнмут 12 2 3 7 11-27 9
17
 Лутон Таун 12 1 3 8 10-22 6
18
 Шеффилд Юн. 12 1 2 9 10-31 5
19
 Эвертон 12 4 2 6 14-17 4
20
 Бернли 12 1 1 10 9-30 4
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Ньюкасл – Челси
 - : -
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Нот. Форест – Брайтон
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Шеффилд Юн. – Борнмут
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