Макгрегор готов купить «Челси» у Абрамовича за 1,5 миллиарда фунтов стерлингов

Ирландский боец UFC Конор Макгрегор назвал сумму, за которую он готов купить футбольный клуб «Челси».

«Я выдвигаю свое предложение в размере 1,5 миллиарда фунтов стерлингов», — написал Макгрегор в Twitter. Ранее Конор заявил о желании купить «Челси».

26 февраля российский миллиардер Роман Абрамович передал управление клубом попечителям благотворительного фонда «Челси». 2 марта стало известно, что он намерен продать «Челси». По данным СМИ, Абрамович рассчитывает получить 4 миллиарда фунтов.

О желании купить «Челси» ранее уже заявил турецкий бизнесмен Мухсин Байрак, также появлялась информация о предложении американо-швейцарского консорциума.