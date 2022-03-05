Турецкий бизнесмен хочет приобрести «Челси»

Председатель совета директоров турецкой строительной компании AB Grup Holding Мухсин Байрак является одним из претендентов на приобретение «Челси», сообщает The Guardian.

Турецкая сторона уже отправила в английский клуб предложение по покупке. Пока ответа не было получено.

Ранее Абрамович объявил о решении продать «Челси». Он рассчитывает получить около 4 миллиардов долларов.

Абрамович владеет «Челси» с 2003 года. За это время синие стали четырехкратными чемпионами Англии, по два раза побеждали в Лиге чемпионов и Лиге Европы, одержали победу в Суперкубке УЕФА, пять раз выиграли Кубок Англии, трижды брали Кубок лиги и дважды одержали победу в Суперкубке Англии.

В чемпионате Англии «Челси» занимает третью строчку, набрав 50 очков. От лидирующего «Манчестер Сити» команда отстает на 16 очков.