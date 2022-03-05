«Челси» взял паузу в переговорах по новому контракту с Жоржиньо

«Челси» планирует продлить контракт с полузащитником Жоржиньо. Однако в данный момент переговорный процесс поставлен на паузу, сообщает журналист Николо Скира.

Действующий контракт с итальянским полузащитником истекает летом 2023 года. На агента 30-летнего игрока уже вышли представители двух клубов с конкретными предложениями.

Жоржиньо перешел в «Челси» в 2018 году из «Наполи». Тогда сумма трансфера составила более 50 миллионов евро.

Сейчас портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока сборной Италии в 45 миллионов евро.