Американо-швейцарский консорциум предложит за «Челси» гораздо меньше четырех миллиардов фунтов, которые хочет Абрамович

Роман Абрамович хочет получить за «Челси» четыре миллиарда фунтов

Владелец «Челси» Роман Абрамович хочет получить за лондонский клуб четыре миллиарда фунтов, сообщает журналист Никола Имфельд в Twitter.

По информации источника, американо-швейцарский консорциум предложит за лондонский клуб гораздо меньше этой суммы.

Отмечается, что Абрамовичу направят предложение о покупке «Челси» на выходных.

Консорциум считает, что время работает против владельца клуба, над котором есть угроза санкций со стороны Великобритании.

Напомним, что 2 марта Абрамович объявил о продаже «Челси». Он владеет лондонским клубом с 2003 года. За это время синие стали четырехкратными чемпионами Англии, по два раза побеждали в Лиге чемпионов и Лиге Европы, одержали победу в Суперкубке УЕФА, пять раз выиграли Кубок Англии, трижды брали Кубок лиги и дважды одержали победу в Суперкубке Англии.