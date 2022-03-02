«Мне больно расставаться с клубом таким образом». Абрамович вынужден продать «Челси»

Д етали о продаже «Челси» российским бизнесменом Романом Абрамовичем

Абрамович простил «Челси» долг в 1,5 миллиарда фунтов

Судьбоносное событие для «Челси» — Роман Абрамович официально сообщил о продаже клуба, который купил в 2003 году под сильным впечатлением от легендарного матча «МЮ» и «Реала» (4:3). Говорят, именно тогда он влюбился в футбол и загорелся идеей купить футбольный клуб.

Спустя почти 20 лет бизнесмен вынужден продать «Челси», чтобы тот не пострадал от возможных санкций. О том, что Абрамович не должен владеть английским клубом, заговорили в парламенте Великобритании 24 февраля. В интересах «Челси» Абрамович решил продать клуб, а также простил клубу долг в размере 1,5 миллиарда фунтов.

«Пожалуйста, знайте, что это было невероятно трудное решение, и мне больно расставаться с клубом таким образом. Однако я считаю, что это в интересах «Челси». Я надеюсь, что смогу в последний раз посетить «Стэмфорд Бридж», чтобы попрощаться со всеми лично. Быть частью «Челси» было привилегией всей жизни, и я горжусь всеми нашими совместными достижениями. Футбольный клуб «Челси» и его болельщики всегда будут в моем сердце», — говорится в заявлении Абрамовича.

По данным The New York Times, бизнесмен ранее рассчитывал, что клуб будет продан как минимум за 2,5 миллиарда долларов. Сообщается, что в приобретении «Челси» заинтересованы три покупателя. Главным кандидатом на покупку «Челси» называют американский консорциум вместе со швейцарским бизнесменом Хансйоргом Виссом.

Посредником в будущей сделке, ведущим переговоры с возможными инвесторами, выступает американский банк Raine. Абрамович предложил заинтересованным сторонам принять участие в торгах за клуб на этой неделе.

Выручка от продажи «Челси» будет направлена в благотворительный фонд

26 февраля Абрамович передал управление над «Челси» благотворительному фонду клуба, который был создан еще в 2010 году. Через него «Челси» занимался благотворительными и социальными проектами. На его работу ранее было потрачено около 120 миллионов долларов.

Операционное управление командой по-прежнему остается у спортивного директора Марины Грановской и технического директора Петра Чеха.

Роман Абрамович на матче «Челси». Фото AFP

Абрамович сделал «Челси» самым успешным клубом в Англии

Абрамович перед продажей клуба все-таки успел выиграть клубный чемпионат мира: 12 февраля лондонцы обыграли «Палмейрас» и впервые в своей истории взяли континентальный трофей, которого как раз и не хватало в большой коллекции трофеев «Челси». С россиянином клуб выиграл абсолютно все возможные титулы.

После прихода Абрамовичем «Челси» стал по-настоящему грандом мирового футбола, владелец оставляет синих в статусе лучшей команды мира. При нем лондонцы выиграли на 10 трофеев больше, чем в предыдущие 98 лет, — 21 титул против 11.

«Челси» Абрамовича пять раз становился чемпионом Англии, выиграл пять Кубков страны, три Кубка лиги и два Суперкубка Англии. «Челси» дважды побеждал в Лиге чемпионов и Лиге Европы, взял один Суперкубок УЕФА и накануне выиграл клубный чемпионат мира.

Один из комментариев под новостью о продаже Абрамовичем «Челси» в Instagram оставил легендарный капитан команды Джон Терри: «Спасибо, Роман, Лучший владелец в мире».

С ним трудно не согласиться.