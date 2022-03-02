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2 марта, 23:15

«Мне больно расставаться с клубом таким образом». Абрамович вынужден продать «Челси»

Роман Абрамович объявил о предстоящей продаже «Челси»
Владислав Зимагулов
Корреспондент
Роман Абрамович.
Фото AFP
Роман Абрамович на матче «Челси».
Фото AFP
Роман Абрамович.
Фото Global Look Press
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Детали о продаже «Челси» российским бизнесменом Романом Абрамовичем.

Абрамович простил «Челси» долг в 1,5 миллиарда фунтов

Судьбоносное событие для «Челси» — Роман Абрамович официально сообщил о продаже клуба, который купил в 2003 году под сильным впечатлением от легендарного матча «МЮ» и «Реала» (4:3). Говорят, именно тогда он влюбился в футбол и загорелся идеей купить футбольный клуб.

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Спустя почти 20 лет бизнесмен вынужден продать «Челси», чтобы тот не пострадал от возможных санкций. О том, что Абрамович не должен владеть английским клубом, заговорили в парламенте Великобритании 24 февраля. В интересах «Челси» Абрамович решил продать клуб, а также простил клубу долг в размере 1,5 миллиарда фунтов.

«Пожалуйста, знайте, что это было невероятно трудное решение, и мне больно расставаться с клубом таким образом. Однако я считаю, что это в интересах «Челси». Я надеюсь, что смогу в последний раз посетить «Стэмфорд Бридж», чтобы попрощаться со всеми лично. Быть частью «Челси» было привилегией всей жизни, и я горжусь всеми нашими совместными достижениями. Футбольный клуб «Челси» и его болельщики всегда будут в моем сердце», — говорится в заявлении Абрамовича.

По данным The New York Times, бизнесмен ранее рассчитывал, что клуб будет продан как минимум за 2,5 миллиарда долларов. Сообщается, что в приобретении «Челси» заинтересованы три покупателя. Главным кандидатом на покупку «Челси» называют американский консорциум вместе со швейцарским бизнесменом Хансйоргом Виссом.

Посредником в будущей сделке, ведущим переговоры с возможными инвесторами, выступает американский банк Raine. Абрамович предложил заинтересованным сторонам принять участие в торгах за клуб на этой неделе.

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Выручка от продажи «Челси» будет направлена в благотворительный фонд

26 февраля Абрамович передал управление над «Челси» благотворительному фонду клуба, который был создан еще в 2010 году. Через него «Челси» занимался благотворительными и социальными проектами. На его работу ранее было потрачено около 120 миллионов долларов.

Операционное управление командой по-прежнему остается у спортивного директора Марины Грановской и технического директора Петра Чеха.

Роман Абрамович на матче «Челси». Фото AFP
Роман Абрамович на матче «Челси».
Фото AFP

Абрамович сделал «Челси» самым успешным клубом в Англии

Абрамович перед продажей клуба все-таки успел выиграть клубный чемпионат мира: 12 февраля лондонцы обыграли «Палмейрас» и впервые в своей истории взяли континентальный трофей, которого как раз и не хватало в большой коллекции трофеев «Челси». С россиянином клуб выиграл абсолютно все возможные титулы.

После прихода Абрамовичем «Челси» стал по-настоящему грандом мирового футбола, владелец оставляет синих в статусе лучшей команды мира. При нем лондонцы выиграли на 10 трофеев больше, чем в предыдущие 98 лет, — 21 титул против 11.

«Челси» Абрамовича пять раз становился чемпионом Англии, выиграл пять Кубков страны, три Кубка лиги и два Суперкубка Англии. «Челси» дважды побеждал в Лиге чемпионов и Лиге Европы, взял один Суперкубок УЕФА и накануне выиграл клубный чемпионат мира.

Один из комментариев под новостью о продаже Абрамовичем «Челси» в Instagram оставил легендарный капитан команды Джон Терри: «Спасибо, Роман, Лучший владелец в мире».

С ним трудно не согласиться.

Футбол
ФК Челси
Роман Абрамович
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1
 Ман. Сити 27 21 3 3 64-17 66
2
 Ливерпуль 26 18 6 2 70-20 60
3
 Челси 25 14 8 3 49-18 50
4
 МЮ 27 13 8 6 44-34 47
5
 Арсенал 24 14 3 7 38-27 45
6
 Вест Хэм 27 13 6 8 46-34 45
7
 Тоттенхэм 25 13 3 9 35-32 42
8
 Вулверхэмптон 26 12 4 10 24-21 40
9
 Саутгемптон 26 8 11 7 34-37 35
10
 Брайтон 26 7 12 7 25-30 33
11
 Астон Вилла 25 9 3 13 33-37 30
12
 Лестер 24 8 6 10 39-43 30
13
 Кр. Пэлас 27 6 12 9 37-38 30
14
 Ньюкасл 25 5 10 10 28-45 25
15
 Брентфорд 27 6 6 15 27-44 24
16
 Лидс 26 5 8 13 29-60 23
17
 Эвертон 24 6 4 14 28-41 22
18
 Бернли 25 3 12 10 22-32 21
19
 Уотфорд 26 5 4 17 25-47 19
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 Норвич 26 4 5 17 15-55 17
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25.02 23:00
Саутгемптон – Норвич
 2 : 0
26.02 15:30
Лидс – Тоттенхэм
 0 : 4
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Брентфорд – Ньюкасл
 0 : 2
26.02 18:00
Кр. Пэлас – Бернли
 1 : 1
26.02 18:00
МЮ – Уотфорд
 0 : 0
26.02 18:30
Брайтон – Астон Вилла
 0 : 2
26.02 20:30
Эвертон – Ман. Сити
 0 : 1
27.02 17:00
Вест Хэм – Вулверхэмптон
 1 : 0
16.03 23:15
Арсенал – Ливерпуль
 - : -
31.05 00:00
Челси – Лестер
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Ливерпуль

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Манчестер Сити

 6
И К Ж
Эзри Конса

Эзри Конса

Астон Вилла

 22 1 3
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