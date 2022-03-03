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Сегодня, 10:19

Конор Макгрегор заявил о желании купить «Челси»

Иван Торопцев
Корреспондент

Боец UFC Конор Макгрегор заявил о желании купить футбольный «Челси».

В своем Twitter ирландец выложил скриншот переписки, в которой он написал: ««Челси» продают за 3 миллиона фунтов. Давай купим его».

«Я хотел бы изучить возможность этого», — добавил Макгрегор в своем посте, отметив Twitter-аккаунт «Челси».

Вчера, 2 марта, Роман Абрамович объявил о своем решении продать «Челси». Российский бизнесмен владел клубом с 2003 года.

Футбол
ФК Челси
Конор Макгрегор
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