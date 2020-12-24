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Магуайр поделился чемпионскими амбициями после выхода «МЮ» в полуфинал Кубка лиги

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Защитник «Манчестер Юнайтед» Харри Магуайр поделился амбициями после победы над «Эвертоном» (2:0) в четвертьфинале Кубка английской лиги.

«Мы отлично выступили и вышли из тени. У нас было 3-4 голевых шанса, надо быть более результативными. От нас ждут трофеев, и нам уже пора начать побеждать в различных турнирах, чтобы поддерживать репутацию клуба», — приводит Sky Sports слова Магуайра.

В полуфинале Кубка английской лиги «Манчестер Юнайтед» встретится с «Манчестер Сити». Матч состоится 4 января, начало — в 19.00 (мск).

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