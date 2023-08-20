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Сегодня, 19:59

Ляпорт подпишет контракт с «Аль-Насром» до 2026 года, зарплата — 25 миллионов евро в год

Ана Горшкова
Корреспондент
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Защитник «Манчестер Сити» Эмерик Ляпорт сегодня официально дал согласие на переход в «Аль-Наср», сообщает журналист Foot Mercato Санти Ауна.

По данным источника, 29-летний футболист подпишет контракт до июня 2026 года. Его зарплата составит примерно 25 миллионов евро в год. Соглашение между клубами уже достигнуто.

Ляпорт выступает за «Сити» с 2018 года. Он провел за команду 180 матчей, забил 12 голов и сделал 4 результативные передачи. Его контракт рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 25 миллионов евро.

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Источник: Санти Ауна
ФК Аль-Наср
ФК Манчестер Сити
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 И В Н П +/- О
1
 Брайтон 2 2 0 0 8-2 6
2
 Ман. Сити 2 2 0 0 4-0 6
3
 Тоттенхэм 2 1 1 0 4-2 4
4
 Брентфорд 2 1 1 0 5-2 4
5
 Вест Хэм 2 1 1 0 4-2 4
6
 Ливерпуль 2 1 1 0 4-2 4
7
 Ньюкасл 2 1 0 1 5-2 3
8
 Арсенал 1 1 0 0 2-1 3
9
 МЮ 2 1 0 1 1-2 3
10
 Кр. Пэлас 1 1 0 0 1-0 3
11
 Фулхэм 2 1 0 1 1-3 3
12
 Нот. Форест 2 1 0 1 3-3 3
13
 Астон Вилла 2 1 0 1 5-5 3
14
 Борнмут 2 0 1 1 2-4 1
15
 Челси 2 0 1 1 2-4 1
16
 Бернли 1 0 0 1 0-3 0
17
 Вулверхэмптон 2 0 0 2 1-5 0
18
 Шеффилд Юн. 2 0 0 2 1-3 0
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 Лутон Таун 1 0 0 1 1-4 0
20
 Эвертон 2 0 0 2 0-5 0
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18.08 21:45
Нот. Форест – Шеффилд Юн.
 2 : 1
19.08 17:00
Фулхэм – Брентфорд
 0 : 3
19.08 17:00
Ливерпуль – Борнмут
 3 : 1
19.08 17:00
Лутон Таун – Бернли
 - : -
19.08 17:00
Вулверхэмптон – Брайтон
 1 : 4
19.08 19:30
Тоттенхэм – МЮ
 2 : 0
19.08 22:00
Ман. Сити – Ньюкасл
 1 : 0
20.08 16:00
Астон Вилла – Эвертон
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Вест Хэм – Челси
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21.08 22:00
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Брайтон

 3
Брайан Мбеумо

Брайан Мбеумо

Брентфорд

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Тайво Авонийи

Тайво Авонийи

Ноттингем Форест

 2
П
Каору Митома

Каору Митома

Брайтон

 2
Джеймс Мэддисон

Джеймс Мэддисон

Тоттенхэм Хотспур

 2
Серж Орье

Серж Орье

Ноттингем Форест

 2
И К Ж
Алексис Макаллистер

Алексис Макаллистер

Ливерпуль

 2 1 1
Анасс Зарури

Анасс Зарури

Бернли

 1 1 0
Найеф Агерд

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