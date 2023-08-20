«Челси» в большинстве проиграл «Вест Хэму» во втором туре АПЛ

«Челси» в гостях уступил «Вест Хэму» в матче 2-го тура АПЛ — 1:3.

Победу хозяевам принесли голы Найефа Агерда (7-я минута) и Майкла Антонио (53-я). Единственный гол «Челси» на 28-й минуте забил Карни Чуквуэмека. На 43-й минуте Энцо Фернандес не реализовал пенальти, назначенный в ворота «Вест Хэма».

Во втором тайме «Вест Хэм» остался в меньшинстве — вторую желтую карточку получил Агерд, но «молотобойцы» сумели не только удержать победный счет, но и увеличить преимущество. На 90+5-й минуте Лукас Пакета с одиннадцатиметрового установил окончательный счет.

«Челси» с 1 очком идет на 15-м месте в АПЛ. В следующем туре команда Маурисио Почеттино 25 августа дома сыграет с «Лутоном».

«Вест Хэм» набрал 4 очка и поднялся на пятую строчку в турнирной таблице. В третьем туре лондонцы в гостях встретятся с «Брайтоном». Игра пройдет 26 августа.