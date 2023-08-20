«Астон Вилла» разгромила «Эвертон» во втором туре АПЛ

«Астон Вилла» на своем поле обыграла «Эвертон» в матче второго тура АПЛ — 4:0.

Хозяева открыли счет на 18-й минуте благодаря голу Джеймса Макгинна. Шесть минут спустя преимущество «Астон Виллы» удвоил Дуглас Луис, реализовавший пенальти. На 51-й минуте дебютный гол за бирмингемцев забил Леон Бэйли, а на 75-й минуте окончательный счет установил Джон Дуран.

«Астон Вилла» одержала первую победу в сезоне и с 3 очками поднялась на девятое место в АПЛ. «Эвертон», еще не набравший очков, замыкает турнирную таблицу.

В следующем туре «Астон Вилла» 27 августа отправится в гости к «Бернли», а «Эвертон» днем ранее на своем поле примет «Вулверхэмптон».