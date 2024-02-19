Нападающий «Ливерпуля» Жота пропустит около двух месяцев из-за травмы колена

Нападающий «Ливерпуля» Диогу Жота пропустит около двух месяцев из-за травмы колена, сообщает португальское издание Record.

27-летний футболист получил повреждение 17 января в конце первого тайма матча 25-го тура АПЛ против «Брентфорда» (4:1). Форварда унесли с поля на носилках.

В сезоне-2023/24 Жота забил 14 голов и сделал 4 результативные передачи в 28 матчах за «Ливерпуль» во всех турнирах.

Португалец был признан лучшим футболистом АПЛ в январе.