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«Тоттенхэм» близок к покупке полузащитника «Лиона» Ауара

09:52
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«Тоттенхэм» планирует купить игрока «Лиона» Уссема Ауара, передает The Mirror.

По данным источника, шансы лондонского клуба приобрести 23-летнего француза возросли после того, как «Арсенал», который также хотел купить футболиста, переключился на другого игрока.

В прошлом сезоне Ауар забил 8 голов и отдал 4 результативные передачи в 33 матчах во всех турнирах за «Лион».

Дополнительная информация:

https://www.mirror.co.uk/

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Виктория Кравченко все материалы автора

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