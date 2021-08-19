«Тоттенхэм» близок к покупке полузащитника «Лиона» Ауара
09:52
«Тоттенхэм» планирует купить игрока «Лиона» Уссема Ауара, передает The Mirror.
По данным источника, шансы лондонского клуба приобрести 23-летнего француза возросли после того, как «Арсенал», который также хотел купить футболиста, переключился на другого игрока.
В прошлом сезоне Ауар забил 8 голов и отдал 4 результативные передачи в 33 матчах во всех турнирах за «Лион».
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